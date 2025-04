Maltempo e alberi crollati, lunedÃ¬ 7 aprile niente mercato in via Pepe

Il mercato del lunedì di via Pepe non si svolgerà, il 7 aprile. Lo prevede un'ordinanza del Comune. Le strade interessate allo svolgimento del mercato nella zona dello stadio Adriatico Cornacchia sono quelle bloccate a causa del crollo o del pericolo di crollo degli alberi, a causa del maltempo dei giorni scorsi, con pioggia e vento che hanno messo in pericolo diversi alberi. Fino alle ore 24 del 7 aprile, e comunque fino a cessate esigenze, è stata disposta:

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito veicolare, pedonale e ciclabile sul tratto di via Francesco Ferdinando D’Avalos compreso tra via Elettra/via C.Barbella e largo Gardone Riviera (Aurum);

- l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sul tratto di via della Pineta compreso tra via Romualdo Pantini (direzione mare) e la rotatoria d’intersezione viale Pindaro/viale Guglielmo Marconi;

- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito veicolare, pedonale e ciclabile sul tratto di via della Pineta compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria d’intersezione largo Gardone Riviera (Aurum);

- l’istituzione del divieto di transito sul tratto di via Elettra compreso tra il parcheggio di via Elettra e l’intersezione di via Francesco Ferdinando D’Avalos (lato curva sud dello stadio adriatico);

- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata e di transito pedonale sul tratto di via Romualdo Pantini compreso tra via della Pineta e via della bonifica;

- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito su via Primo Riccitelli compreso tra via della Pineta e via Elettra.

Tra queste aree sono comprese via Francesco Ferdinando D’Avalos, via Elettra e viale Guglielmo Marconi, interessate dallo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del lunedì che, quindi, non può svolgersi.

"Nei giorni scorsi abbiamo adottato una serie di provvedimenti per garantire l'incolumità dei cittadini, per via dell'allerta meteo e delle precipitazioni abbondanti che ci sono state in città", dice il sindaco Carlo Masci. "Penso alla chiusura di alcune strade, per il rischio crollo degli alberi, alla chiusura delle golene e dei relativi parcheggi, e poi, ancora, alla chiusura di parchi e aree verdi. E' apparsa inevitabile, in questo scenario, la sospensione del mercato del lunedì, anche se non si è trattato certo di una scelta presa a cuor leggero. In questi casi la priorità, per l'amministrazione e per il sindaco, è la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'incolumità pubblica è assolutamente al primo posto. Non si può neppure immaginare di mettere a repentaglio la vita degli operatori e di chi frequenta il mercato, anche se posso capire perfettamente che questo stop può creare delle difficoltà agli operatori e ai clienti", conclude Masci.

"Capisco il disagio di operatori e clienti, e ne sono molto dispiaciuta, ma la sicurezza è al primo posto", commenta l'assessore al commercio Zaira Zamparelli. "Per martedì ho convocato una riunione con gli uffici e con le associazioni di categoria per valutare come consentire lo svolgimento del mercato in sicurezza e come si potrà recuperare la giornata persa", aggiunge. "Tutte le nostre decisioni sono finalizzate a tutelare commercianti e cittadini", conclude Zamparelli.