La Pescara Pallanuoto riprende la corsa: Libertas battuta a domicilio 6-12

Il Pescara reagisce, batte in trasferta la Libertas Roma e riprende la marcia in vetta alla classifica del campionato di Serie B, girone 3. Partita indirizzata e condotta in tutti e quattro i tempi per i biancazzurri, bravi a prendere il controllo fin dalle prime battute per non perderlo mai. Se c’era bisogno di una risposta dopo lo scivolone di una settimana fa, questa è arrivata: a quattro giornate dal termine il gruppo guidato da mister Franco Di Fulvio guida il girone con 9 punti di vantaggio sulla coppia formata da Roma 2020 e Osimo. E sabato prossimo si torna a Le Naiadi contro Civitavecchia.

Per il Pescara reti di Foglio (3), Calcaterra (3), Cunko (2), Volpe (2), Rocila (2). Per la Libertas gol di Bernacchia (2), Olivieri (2), Barchiesi e Colonna.

PARZIALI: 1-3, 2-3, 2-3, 1-3

“Volevamo una reazione dopo la sconfitta di sabato scorso ed è arrivata”, spiega al termine coach Emanuela Iezzi. "Oggi tutti i ragazzi hanno risposto in maniera eccellente. Abbiamo subito preso il controllo della sfida per non perderlo mai. Siamo contenti di aver fatto rotare anche i più giovani, che in questo modo riescono a prendere confidenza con il ritmo partita". Poi sul campionato: “Non mi voglio sbilanciare: mancano ancora quattro partite al termine. Il vantaggio c’è, ma dobbiamo ancora conquistare il primo posto”.