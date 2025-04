Radica: “Difendere e valorizzare i Comuni e la figura dei sindaci, velocizzare fondi"

Il 69% degli italiani si fida dei propri sindaci. Emerge dall’indagine commissionata da ALI – Autonomie Locali Italiane, presentata nel corso dell’Assemblea nazionale di Perugia. Secondo i dati raccolti, l'autonomia dei sindaci è importante per il 93% degli italiani, il 67% degli italiani valuta positivamente l'operato del sindaco, percentuale che si alza tra i rispondenti dei piccoli centri.

All’Assemblea di Perugia ha partecipato anche Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo, che sottolinea “quanto questa ricerca confermi ciò che sosteniamo da sempre, che la figura dei sindaci va protetta e valorizzata, di pari passo con il ruolo dei comuni. La posizione vale ancora di più nelle aree interne e nei piccoli comuni, una quota molto importante in Abruzzo”.

Per Radica, la stagione di investimenti per la coesione sociale e il rilancio dei servizi "di cui sosteniamo l’assoluta necessità" deve avere “i sindaci e i Comuni come interpreti e riferimenti, perché sono loro che rappresentano le istituzioni di fronte ai cittadini: conoscono i bisogni della popolazione e si assumono la responsabilità di spiegare le scelte”.

E Radica conclude: "Lasciare soli e mortificare i sindaci è quanto di più sbagliato si possa fare, anche perché è un’opportunità persa per la difesa della credibilità delle istituzioni. E' anche a tal proposito chiediamo alla Regione Abruzzo un maggiore dialogo sulla programmazione dei fondi Fesr e una velocizzazione dei fondi destinati agli Ambiti Urbani e alle Strategie Territoriali delle Aree Interne".