Al via i lavori di manutenzione stradale in via Carducci

Prenderanno il via domani i lavori di manutenzione stradale in via Carducci, in pieno centro. L'intervento, annunciano il sindaco Carlo Masci e il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore insieme all'assessore Eugenio Seccia, segue quello avviato a San Silvestro, anch'esso promosso dal Comune, che sta interessando via Fonte Locca e via della Rai, sempre per la manutenzione stradale. Pastore entra nei dettagli dei lavori in centro.

"In via Carducci sarà realizzato il nuovo manto stradale sul tratto da via De Sanctis a piazza Della Rinascita per cui scatteranno il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, per consentire l'esecuzione dei lavori. Dalle 8 alle 18 sarà in vigore anche il divieto di transito. Queste limitazioni sono previste fino al 18 aprile ma è verosimile che i lavori saranno conclusi molto prima, nel giro di una settimana, salvo imprevisti. Il suggerimento per gli automobilisti è di percorrere il lungomare, senza raggiungere questa strada. Un disagio limitato nel tempo che ci consentirà di rimettere a nuovo una strada molto rovinata".

Il sindaco e il consigliere delegato Pastore sottolineano poi che è stato appena realizzato il nuovo asfalto in viale De Gasperi. E annunciano, infine, che stanno per partire, a giorni, anche altri cantieri per il nuovo asfalto su strada provinciale San Silvestro e via Colle Pineta. "Tutte opere finalizzate a migliorare la rete stradale e a renderla più sicura".