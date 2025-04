CaffÃ¨ in centro per Giuseppe Cruciani

Caffè in centro per Giuseppe Cruciani, tornato a Pescara per le presentazione del suo ultimo libro "Via Crux". Il noto conduttore de "La zanzara" ha fatto tappa al Caffè Excelsior, come fa sapere lo stesso bar tramite un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook: "Oggi la buona domenica con la signora Rosa e il giornalista, conduttore Giuseppe Cruciani", si legge in una condivisione.

Cruciani è molto legato alla nostra città perché qui abita la sua famiglia. Per tale ragione spesso si fa vedere a Pescara. In passato è stato avvistato più volte anche nella zona della movida di via Cesare Battisti.