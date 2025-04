Le Donne e i batteri di genere

Nei locali della Fondazione La Rocca si è tenuto un incontro con il dott. Luciano Lozio Farmacolo ed esperto di probiotica. L’incontro è stato organizzato dalla FIPADA Sezione Pescara che con questo incontro persegue l’obiettivo statutario nazionale per la tutela delle donne in ogni campo lavorativo, sociale. legale e familiare per rimuovere ogni forma di discriminazione a loro sfavore.

La FIDAPA BPW Italy è un'associazione di donne che ha sede in tutto il Mondo e in Italia è rappresentata da oltre 11000 donne.

Il relatore, dott. Luciano Lozio, farmacologo e esperto di probiotica, ha parlato di come studiare e valutare la donna come soggetto di ricerca e cura medicale. Le donne e gli uomini hanno una struttura fisica diversa per la loro natura e vanno valutati in modo diverso. La medicina tradizionale ha sempre studiato la figura umana riferita all’uomo, nel suo complesso, proponendo cure e soluzioni medicali senza considerare che le donne sono fisicamente diverse e che vanno valutate e curate secondo la loro natura.

A livello femminile e maschile le differenze di genere si evidenziano con comportamenti culturali, ruoli sociali, fattori economici, ruolo familiare, esperienza mentre a livello fisico i fattori che differenziano gli uomini dalle donne sono riferiti a: biologici, genetici, ormonali, fisiologici, massa corporea e organi

La medicina di genere indaga tutti gli aspetti della salute umana focalizzando la propria attenzione sulle disparità di genere dividendo il sesso con le sue differenze biologiche universali ed immutabili e di genere con le caratteristiche sociali e culturali.

La medicina di genere definisce gli uomini e le donne soggetti che hanno uguali patologie con significative differenze in riferimento a: insorgenza, progressione, risposta ai trattamenti, prognosi di molte malattie.

Fino al 1990 la medicina era costruita sulla nozione che il corpo maschile fosse il riferimento da considerare con un'unica differenza tra i due sessi riguardo apparato riproduttivo

Le donne hanno più patologie degli uomini e sono più soggette a patologie autoimmuni, sono più soggette a patologia neurovegetative quali l’Alzheimer, mentre gli uomini sono più soggetti al Parkinson per fattori ambientali e genetici.

Il dott. Lozio ha parlato di come combattere le malattie considerando le connessioni che le cure medicali possono avere con il microbiota intestinale e di come queste possano essere inefficaci se l’organismo non è pronto ad accettarle.

In sostanza la medicina deve essere di genere cioè divisa per le donne e per gli uomini e le cure devono essere studiate e personalizzate.

L’evento organizzato dalla Fidapa Pescara è stato molto apprezzato dagli intervenuti che hanno ascoltato con molta attenzione la comunicazione molto interessante del dott. Luciano Lozio.

Hanno aderito all’evento Lo studio medico Plurimed, La CNA Pensionati, Lions Club Pescara Valpescara, Soroptimist Pescara, Ammi salute per donne Pescara, Istituto Alberghiero Pescara, Rotary club Terra dei Vestini