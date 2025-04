Concerto trionfale con standing ovation finale per Gennaro e Santino Spinelli

Nella Sala degli Specchi del Teatro San Carlo di Napoli colma di pubblico di è svolto un concerto memorabile. La musica da sempre è una lingua universale e la musica è stata scelta per celebrare la Giornata Internazionale dei Rom e dei Sinti. Al Teatro di San Carlo di Napoli nel salone degli specchi, ieri pomeriggio 4 aprile 2025, un pubblico emozionato e attento ha assistito a un concerto straordinario con il virtuoso violinista Gennaro Spinelli e lo straordinario fisarmonicista e compositore Santino Spinelli, che si sono esibiti insieme e da solisti in una performance che ha unito la musica etnica a quella classica. Accompagnati dai solisti del Teatro di San Carlo guidati dal violinista Salvatore Lombardo e dai solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro guidati dal violinista Marco Bartolini. Santino e Gennaro hanno proposto un viaggio musicale che si è snodato dal repertorio classico rivisitato in chiave etnica a composizioni originali della tradizione romanì. L'evento è stato finanziato dall'UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale all'interno della seconda settimana romanì.

“Vedere un pubblico così numeroso e attento in un Teatro meraviglioso, inserito dall'UNESCO nella lista dei monumenti Patrimonio dell'Umanità - dichiarano i due musicisti solisti - è stato molto emozionante. Rin

Il concerto rientra all’interno di una serie di eventi che si svolgono su tutto il territorio nazionale in occasione della Giornata dell’8 aprile, un’iniziativa che quest’anno coincide con la seconda Settimana (romanì week) della Cultura Rom e Sinta lanciata dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con il supporto dell’Unione delle Comunità Romanès e dell'Associazione Them Romanò.

Per l'8 aprile Santino Spinelli, con il suo Alexian Group e con la figlia arpista Evedise Spinelli, si esibirà da solista nella Chiesa dell'Annunziata di Pesaro assieme all'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini diretta dal Maestro Nicola Russo in presenza di un funzionario dell'UNAR e delle autorità cittadine. Un altro grande evento che vede protagonista la famiglia Spinelli, una famiglia di grandi artisti.