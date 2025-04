Alberi caduti in strada, modifiche alla viabilitÃ  in zona Pineta fino al 14 aprile

Con un'ordinanza del dirigente Aldo Cicconetti è stata disposta la proroga della chiusura di alcune strade nella zona della Pineta, dove sono caduti degli alberi e altri risultano a rischio, lungo le strade limitrofe al polmone verde. Il provvedimento, che rimarrà in vigore fino alle ore 24 del 14 aprile 2025, prevede il divieto di sosta, fermata con rimozione forzata e transito in via D'Avalos tra via Elettra / via C. Barbella e largo Gardone Riviera (Aurum); in via della Pineta, tra via Romualdo Pantini e la rotatoria di largo Gardone Riviera (Aurum); in via Primo Riccitelli, tra via della Pineta e via Elettra. Previsto, inoltre, il divieto di sosta, fermata con rimozione forzata e transito pedonale in via Romualdo Pantini, tra via della Pineta e via della Bonifica. Restano chiusi i comparti 2-3-4 della Riserva Naturale Pineta Dannunziana.

"A seguito dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi al patrimonio arboreo, abbiamo avviato i necessari accertamenti e le interlocuzioni con la Regione e con la Soprintendenza, che vanno coinvolte per ciò che attiene alla Riserva", spiega l'assessore Cristian Orta. "Tenendo conto del grado di rischio rilevato dopo la caduta di alcuni alberi, stiamo per avviare le operazioni di messa in sicurezza delle alberature per le quali è stato riscontrato un pericolo, quelle posizionate fronte strada, in modo da poter procedere alla riapertura delle arterie che il Comune ha chiuso al transito per garantire la pubblica incolumità. E' indispensabile, cioè, metterle in condizioni di sicurezza per chi transita, e le indicazioni sul da farsi ci arrivano direttamente dei tecnici. Gli interventi", conclude Orta, "riguarderanno solo le fasce della Pineta situate sulla pubblica via. Parimenti al Comune, dovrà intervenire anche il privato, nelle zone di propria competenza".