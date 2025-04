Approvata la delibera sulla dotazione patrimoniale di Pescara Energia spa

La giunta comunale ha approvato una delibera sulla dotazione patrimoniale della società in house providing Pescara Energia spa. I contenuti del provvedimento, ma anche la genesi, sono stati illustrati dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore al Bilancio Eugenio Seccia, dal dirigente del settore Finanziario Andrea Ruggieri e dal consigliere comunale Giuseppe Bruno.

“Abbiamo dovuto sistemare dal punto di vista finanziario i conti relativi alle reti gas di Pescara Energia - ha detto Ruggieri - perché la valutazione effettuata al momento dell’acquisto, nel 2008, non corrispondeva all’effettivo valore delle reti e la valutazione era più alta. Pescara Energia ha quindi dovuto provvedere ad una ricalibratura e noi abbiamo autorizzato questa operazione di riallineamento dei valori effettivi delle reti gas attualmente di proprietà del Comune di Pescara”.

"La delibera", ha specificato Ruggieri, "non fa altro che rimettere in linea i valori di bilancio della società partecipata Pescara Gas con quelli che sono i valori reali delle reti gas. C’è quindi un ricalibratura della parte attiva della società che è stata compensata dall’utilizzo di riserve che la società aveva a disposizione”.

A chi ha chiesto cosa comporterà questa operazione, Diodati ha risposto che “nel concreto non accadrà niente, perché Pescara Energia è una società solida. Abbiamo avuto delle valutazioni reali delle reti gas del Comune di Pescara e abbiamo riscontrato una squilibrio abbastanza importante con le valutazioni che erano riportate tra i beni ammortizzabili. Siamo andati a ritroso per cercare di capirne i motivi e abbiamo visto che nel 2008, quando si chiuse il contenzioso con ENEL gas allora proprietario delle reti gas, era stato portato in bilancio un valore più alto perché era stata fatta una somma tra il valore iniziale stimato e quello venuto fuori dal giudizio in tribunale, con un valore superiore di 8 milioni rispetto al valore reale. Tra qualche giorno si terrà un’assemblea straordinaria dal notaio per una correzione contabile di 8 milioni. La società non avrà problemi perché abbiamo la capacità per sostenere questa correzione. Era giusto rimettere in ordine completamente il bilancio della società. Prima non sarebbe stato possibile potersene accorgere perché solo a dicembre scorso abbiamo avuto i valori di ARERA”.

“Al Comune di Pescara questa operazione non comporta nulla", ha specificato Seccia, "in quanto Pescara Energia è autonoma. Porteranno in correzione questo valore e noi volevamo essere il più trasparenti possibile verso i cittadini. Il bilancio del Comune di Pescara non ne risentirà: la società partecipata metterà tutto in ordine durante la prossima assemblea”.