Due sorelle pescaresi debuttano in casa nel circo di Paolo Orfei

Dopo essere state in tournée nelle principali località europee, due giovanissime artiste di Pescara avranno l'opportunità di esibirsi nella loro città al cospetto di amici e familiari in occasione della tappa italiana del circo Orfei. Lo show, dal titolo "Africa - Il regno animale" è arricchito dai volteggi acrobatici di Asia e Sara Curci, due sorelle rispettivamente di 20 e 22 anni che fanno parte del cast dei vincitori del Festival Internazionale di Monte-Carlo. La più giovane porta avanti la tradizione di famiglia, seguendo le orme di mamma Marina, famosa trapezista e pattinatrice acrobatica.

Il numero di Asia è basato su una serie di volteggi eseguiti in sospensione, avvinghiata alle cinghie aeree. Una disciplina intrapresa all'Accademia d'arte circense di Verona dove Asia si è diplomata in verticalismo. La poliedrica sorella Sara, già protagonista nel programma delle attrazioni di Gardaland, è specializzata in cerchio aereo e filo basso ma per l'occasione proporrà il suo spettacolo di pole dance. Al termine di questa esperienza tornerà in pista con lo show horror "Oblio" proposto dai fratelli Martino. Entrambe hanno partecipato anche a numerose trasmissioni televisive nazionali.