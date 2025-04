Alberi caduti in strada, prorogata la chiusura della zona della pineta

In considerazione del fatto che sono ancora in corso le ultime verifiche sul patrimonio arboreo presente nella zona della Pineta DAnnunziana, è stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. 304/2025 che proroga fino alle ore 24 del 17 aprile il divieto di transito veicolare, pedonale e ciclabile, nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, sul tratto di via D'Avalos compreso tra via Elettra/via Barbella e largo Gardone Riviera (Aurum).

Prorogato anche il divieto di transito veicolare, pedonale e ciclabile, nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, sul tratto di via della Pineta, compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria d'intersezione con largo Gardone Riviera (Aurum), e il divieto di transito pedonale, nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, sul tratto di via Pantini compreso tra via della Pineta e via della Bonifica.

Prosegue altresì il divieto di transito nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di via Primo Riccitelli compreso tra via della Pineta e via Elettra; prolungata, infine, la chiusura dei comparti 2-3-4 della Riserva Naturale “Pineta D'Annunziana”.