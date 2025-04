Erri De Luca al Massimo con “L’età sperimentale” per il Qui 365 Festival

Oggi alle ore 19 il teatro Massimo ospiterà uno degli appuntamenti più attesi di Qui 365 Festival, la rassegna culturale promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo e dal FLA – Festival di Libri e Altrecose: l’incontro con Erri De Luca, autore e voce tra le più autorevoli della letteratura italiana contemporanea. A dialogare con l’autore sarà Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA, in una conversazione aperta al pubblico a partire dal suo ultimo libro L’età sperimentale, edito da Feltrinelli. L’evento è a ingresso libero, con apertura porte alle ore 18 e accesso consentito fino alle 18:45, fino a esaurimento posti.

Un dialogo sul tempo che viviamo

Il centro dell’incontro sarà la riflessione sul tempo e sulle stagioni della vita, che Erri De Luca affronta nel suo nuovo libro, ma che da sempre attraversano il suo pensiero pubblico e la sua scrittura. L’età sperimentale, più che un titolo, è l’occasione per aprire un discorso che riguarda tutti: non solo chi si avvicina alla vecchiaia, ma chiunque si interroghi su cosa significhi vivere pienamente il presente, attraversare le trasformazioni, continuare a mettersi in viaggio.

La conversazione toccherà temi come la memoria e la responsabilità, la possibilità di restare vivi nel corpo e nella mente, e il valore che può assumere oggi la parola “esperienza”, in una società dove tutto corre e tutto si dimentica.

Erri De Luca racconterà anche il suo percorso, i suoi linguaggi, il rapporto con la solitudine, la montagna, la lettura dei testi sacri, la scrittura come mestiere e vocazione civile. Un’occasione rara per ascoltare dal vivo una delle voci più autorevoli della cultura italiana, in uno scambio diretto, a tu per tu con il pubblico.

Erri De Luca incontra anche le scuole

Il giorno successivo all’incontro al Massimo, mercoledì 16 aprile, Erri De Luca incontrerà gli studenti dell’Istituto Tito Acerbo di Pescara, nell’ambito di Reading Revolution, il progetto promosso dal FLA per portare scrittori e scrittrici contemporanei dentro le scuole. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’istituto e con il sostegno della dirigente scolastica Daniela Bianco, da sempre attenta al valore della cultura come strumento di crescita e confronto.