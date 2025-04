Mattinata, i versi di Gabriele D'Annunzio musicati da Camillo Berardi

Nella vita dissoluta, sgretolata, trasgressiva, eccentrica e disinvolta di Gabriele D'Annunzio, priva di complessi e inibizioni, non sono mancati momenti di spiritualità nei quali il poeta guerriero ha dimostrato la sua profonda ricchezza interiore. Ne è un chiaro esempio la lirica "Mattinata" che, già da sola nei versi, è una melodia armoniosa.

La musica composta da Camillo Berardi e il video realizzato con le suggestive foto di Luciano Dionisi, sposano coerentemente la dolcezza di questo toccante componimento dannunziano che manifesta patentemente la sensibilità profonda e raffinata del grande poeta abruzzese, con il suo linguaggio permeato di essenza musicale e carezzevole:

La musica, forse, è l'unica forma d'arte che riesce a consolare l'animo umano.

Mattinata

Spandono le campane

A la prim' alba l'ave

Spandono questa mane

Un suon grave e soave

Le campane lontane.



Nivea come neve

La nebbia copre il mare

Fluttua lieve lieve;

È rosea; scompare.



Bocca d'oro la beve

E neve e rose ed oro

Il mattin fresco mesce.

Un alto inno sonoro

Fanno, come il dì cresce,

Ond' e campane in coro.



Salve, Ianua coeli.

Co 'l dì la nostra bella

Fuor de' sogni e de' veli

Balza Ave, maris stella!



Salve, Regina coeli!