Montesilvano si prepara ad una grande serata di pugilato con il Titolo IBO Mediterraneo

Presentato l’attesissimo evento pugilistico organizzato dalla Pugilistica Di Giacomo in collaborazione con Rosanna Conti Cavini production. Stasera, 18 aprile, il Palaroma di Montesilvano ospiterà un evento di grande prestigio che culminerà con il Main event Titolo IBO del Mediterraneo - Pesi Supermedi, vedendo sfidarsi sul ring il professionista Davide De Lellis, 30 anni di Spoltore e il maltese Christian Schembri, 32 anni. La serata proporrà anche un altro avvincente match tra professionisti nei pesi supermedi, con il beniamino locale Dyachok Bodhan, 24 anni di Montesilvano, che incrocerà i guantoni con il romano Yafa Essa, di 23 anni.

L'evento, curato da Lorenzo Di Giacomo per la parte sportiva e da Loredana Nappo per l'organizzazione, offrirà al pubblico a partire dalle ore 19 un ricco sottoclou con ben 12 incontri di pugilato olimpionico. Protagonisti saranno promettenti atleti di Montesilvano: Simone di Cesare (16 anni), Cerquitelli Matteo (27 anni), Di Bartolomeo Manuel (15 anni) e Alessandro Walter Marchiani (19 anni). I biglietti sono ancora disponibili per l'acquisto sul sito ciaotickets.it. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“Siamo lieti di ospitare sul nostro territorio questo importante evento che regalerà ai presenti un grande spettacolo. Invito calorosamente la cittadinanza a fare il tifo al Palaroma e a supportare questi eventi che portano tanto lustro alla nostra città. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti. Montesilvano ama lo sport, tiene allo sport e continuerà con la sua strategia di marketing legata allo sport e ai grandi eventi sportivi”.

Anche l’assessore allo Sport, Alessandro Pompei, ha voluto esprimere il suo entusiasmo: