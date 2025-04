Sopralluogo del Comune nel cantiere di piazza Alessandrini: "Entro fine estate la conclusione dei lavori"

“Nella mattinata di ieri, con la Commissione Lavori Pubblici, abbiamo effettuato un sopralluogo presso il cantiere di Piazza Alessandrini, per verificare l’andamento dei lavori e confrontarci con i tecnici sullo stato di avanzamento del progetto. Un’occasione importante per monitorare da vicino l’ennesimo intervento strategico per la riqualificazione urbana della nostra città. Entro la fine dell’estate avremo l’ennesimo luogo di Pescara completamente riqualificato”.

E' quanto scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione Ambiente Alessandro D'Alonzo.