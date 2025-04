Scene di ordinario degrado urbano: frigo abbandonato sulla riviera nord

“Pescara, pochi minuti fa, riviera nord. A parte il fatto che gettare rifiuti in strada è un reato e bastava chiamarci per avere il ritiro gratuito a domicilio, vorrei tanto conoscere lo schifoso che fa un regalo del genere alla nostra Pescara in giornate oltretutto così speciali. Comunque un grazie ai miei collaboratori di Ambiente Spa che sono subito intervenuti”. Così su Facebook il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, nel denunciare la presenza di un grosso frigorifero lungo la riviera nord. L'elettrodomestico è stato subito rimosso.

Sul tema interviene anche il presidente della Commissione Ambiente, Alessandro D'Alonzo: “La raccolta porta a porta non si ferma nemmeno durante i giorni di festa. Un ennesimo plauso va rivolto a tutti gli operatori di Ambiente Spa che, per l’ennesima volta, si mettono a disposizione con grande professionalità per garantire il decoro alla nostra città”, scrive sui suoi canali social.