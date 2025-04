“Pasqua per Gaza”, l'iniziativa domenica 20 aprile in piazza Salotto

Si chiama “Pasqua per Gaza” l'iniziativa in programma domenica 20 aprile in piazza Salotto a partire dalle ore 17,30. Aderiscono Comunità Bangladesh, Rifondazione Comunista Abruzzo, Deposito Dei Segni ETS, Cgil Pescara, Attac Abruzzo Molise, Pax Christi, Chieti Bene Comune- Movimento per l'ecologia sociale, Per il clima, fuori dal fossile, Kabawil, Foro H2O, Paese Comune, ARCI Pescara, Collettivo Zona Fucsia, Sinistra Italiana/Avs Pescara, Radio Città Pescara Popolare Network 97.8 / 88.9 MHz, Federconsumatori Abruzzo, Cobas Pescara Chieti, I Colori del Territorio, Oltre il Ponte, CGIL Abruzzo Molise, coordinamento Donne ANPI Pescara, USB Pescara, M5S Pescara, UDI Pescara, Radici in Comune, ANPI Pescara, associazione Cesare Di Carlo, Arci Chieti.

“L'amico Masum Dewan, presidente dell'associazione dei cittadini del Bangladesh residenti nella nostra provincia, mi ha chiesto di aiutare la comunità bengalese a organizzare una manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese per la giornata di Pasqua a Pescara. Come Rifondazione Comunista abbiamo immediatamente raccolto la proposta e l'abbiamo immediatamente comunicata a associazioni, partiti e sindacati che sono da tempo come noi solidali con il popolo palestinese”, scrive il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo.