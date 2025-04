25 aprile: confermata la cerimonia in piazza Garibaldi, salta per maltempo la festa al Parco Di Cocco

In occasione della Festa della Liberazione è stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. 323/2025 che modifica temporaneamente la viabilità in piazza Garibaldi per la mattinata di venerdì 25 aprile, dalle ore 7 alle ore 13, come di seguito specificato: divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, nel tratto di piazza Garibaldi compreso tra via dei Bastioni e corso Manthonè/via Lago di Scanno. La modifica del normale transito veicolare si prolungherà esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della celebrazione.

Si consiglia di pensare ad eventuali percorsi alternativi. Saranno presenti tutte le autorità, a cominciare dal sindaco Masci. La manifestazione, dunque, è stata confermata. Annullati, invece, per maltempo gli eventi previsti domani al Parco di Cocco. La Cgil Pescara comunica infatti in una nota che, vista l'instabilità delle condizioni meteo, la festa in programma nell'ex Caserma Di Cocco, a Pescara, è stata annullata. Gli appuntamenti musicali verranno recuperati alla prima data utile.