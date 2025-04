Chiavi, zaini e pc: gli oggetti smarriti che la polizia locale attende di poter restituire

Quotidianamente gli oggetti smarriti sul territorio comunale vengono ritrovati dai vigili urbani o consegnati dai cittadini al comando di polizia locale: lì rimangono custoditi dall'ufficio preposto in attesa di essere riconsegnati ai legittimi proprietari. Nel caso in cui si riconoscesse un oggetto come proprio, è sufficiente recarsi nel comando di Pescara, previo contatto preliminare telefonico ai numeri 085/3737247 e 085/3737248.

Nel momento del ritiro, l’interessato dovrà presentare un documento d'identità valido, a meno che non si tratti del proprio documento smarrito, nel qual caso verrà identificato tramite il documento stesso (in caso di delega, anche del delegato), l'idonea documentazione attestante la titolarità (variabile a seconda dell’oggetto stesso) e l'eventuale denuncia di smarrimento. Gli oggetti non saranno riconsegnati in mancanza di riscontro positivo sul controllo della titolarità. Eccoli qui di seguito, con relative foto: