Fertilator a Pescara per "Striscia la notizia" sullo spopolamento in Abruzzo

Si chiama “Fertilator, il cyborg mandato dall’Inps del futuro per ripopolare l’Abruzzo” il servizio di “Striscia la notizia” andato in onda ieri sera su Canale 5 e realizzato nella nostra città. Ecco cosa si legge sul sito della trasmissione satirica:

"Fertilator è solo una delle soluzioni proposte dal Vendicatore dei Giovani in questo servizio realizzato a Pescara, provincia in cui il temuto "sorpasso" dovuto in primis alla denatalità è già avvenuto: i pensionati superano il mezzo milione, i lavoratori non arrivano a quella cifra. Come invertire la tendenza? Francesco Mazza offre alternative che coinvolgono il tracciamento elettronico e il convincimento degli orsi abruzzesi…".