1Â° maggio: sole e caldo, a Pescara in tanti al mare ma anche sulla strada parco

Migliaia, complice il bel tempo, le persone che in Abruzzo si sono riversate sulle spiagge, in montagna e nell'entroterra, per gite ed escursioni in occasione del primo maggio. Al mare, grazie alle temperature superiori ai 20 gradi, in tanti hanno preso il sole in costume e si sono visti anche i primi bagni. Tante le feste e gli eventi musicali promossi in tutta la regione, oltre alle consuete celebrazioni per la Festa dei lavoratori. Protagonisti della giornata, accanto ai tradizionali barbecue all'aperto, sono stati anche i piatti della tradizione.

Su tutti, le Virtù, il celebre piatto tipico del primo maggio originario del Teramano, ma ormai diffuso e apprezzato in tutta la regione. Una pietanza che racchiude simbolicamente il passaggio dall'inverno alla primavera, preparata con legumi, verdure e pasta, e che nelle case e nei ristoranti è diventata l'emblema di questa giornata di festa. A Pescara e Montesilvano i cittadini si sono "riappropriati" della strada parco per un giorno per passeggiate e giri in bici, visto che il tanto contestato servizio con bus elettrici, considerato il giorno festivo, non era attivo. Non sono mancate in tal senso le polemiche da parte di chi aspettava l'autobus e ha lamentato l'assenza di informazioni alle fermate.