Il Pescara Pallanuoto vince anche contro Osimo. Marchigiani battuti a domicilio 20-8

Successo netto del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che dopo la lunga sosta (tra festività pasquali e la morte di Papa Francesco) torna in vasca al Passetto di Ancona e batte l’Osimo con il punteggio di 20-8. Partita mai in discussione, quella giocata dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, come dimostrano anche i quattro parziali, chiusi tutti a favore del Delfino. Adesso le ultime due giornate di regular season, con il primo posto blindato già da tempo. Poi si apriranno i play-off.

Per il Pescara reti di De Ioris (4) Micheletti (3), Calcaterra (3), Foglio (2), De Luca (2), Giordano, Piersamuele Prosperi, Farina, Rocila, Cunko e Volpe. Per Osimo gol di Marini (2), Bersacchia L., Forgione, Dimaggio, Ricciotti, Vaccarini e Bersacchia F.

PARZIALI: 1-4, 2-3, 2-7, 3-6

“Dopo quasi venti giorni di stop la squadra ha offerto una prova più che convincente, e questa è la cosa che ci interessa di più”, spiega al termine il vice allenatore Emanuela Iezzi. “Siamo scesi in vasca concentrati, conducendo la gara dall’inizio alla fine. Credo sia importante mantenere il ritmo partita, soprattutto in ottica play-off e i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo. Siamo riusciti a far ruotare un po’ tutti e questo è un altro elemento da sottolineare. Ora ci vuole la stessa mentalità per affrontare le ultime due di campionato che ci portano al post-season”.