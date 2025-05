Montesilvano, aperte le iscrizioni al trasporto scolastico per l'anno 2025/2026

Il Comune di Montesilvano comunica l'apertura delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026. Le famiglie interessate sono invitate a presentare le domande esclusivamente online entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Le richieste pervenute oltre il termine stabilito potranno essere prese in considerazione solo in un secondo momento, ad anno scolastico iniziato e subordinatamente alla disponibilità di posti e alla fattibilità tecnica del servizio. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e i requisiti necessari sono consultabili sul servizio online dedicato, disponibile al seguente link: https://www.comune.montesilvano.pe.it/Servizi/Trasporto-Scolastico.

Dichiara il sindaco, Ottavio De Martinis: "L'attivazione del servizio di trasporto scolastico rappresenta un sostegno concreto per le famiglie di Montesilvano, agevolando la frequenza scolastica dei nostri ragazzi. Invitiamo tutti gli interessati a presentare la domanda nei tempi previsti per poter garantire un avvio sereno del prossimo anno scolastico".

Aggiunge l'assessore alla pubblica istruzione, Paolo Cilli: "Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie per assicurare un servizio efficiente e sicuro per i nostri studenti. La modalità di iscrizione online è stata pensata per semplificare le procedure e venire incontro alle esigenze dei genitori. Ricordiamo l'importanza di rispettare la scadenza del 31 luglio per permettere una corretta organizzazione del servizio".

Il Comune invita le famiglie a rispettare la scadenza del 31 luglio 2025 per assicurare la regolare attivazione del servizio di trasporto per i propri figli fin dal primo giorno di scuola.