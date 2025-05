Opportunità per gli alberghi di Montesilvano: concessioni demaniali marittime per la stagione balneare 2025

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha avviato la procedura per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime temporanee destinate alle strutture ricettive per finalità turistico-ricreative durante la stagione balneare 2025. Questa iniziativa, resa possibile dall'approvazione della Determina Dirigenziale n. 23 del 02/05/2025 e in linea con gli indirizzi politico-amministrativi definiti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 24/04/2025, rappresenta una concreta opportunità per gli alberghi del territorio di Montesilvano, di ampliare la propria offerta di servizi direttamente sulla spiaggia.

Le strutture ricettive interessate sono invitate a presentare la propria domanda entro e non oltre le ore 13 del 12 maggio 2025, seguendo scrupolosamente le modalità indicate nell'avviso pubblico rinvenibile sui canali di comunicazione istituzionale dell’Ente (sito e pagina Facebook). Le domande potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, tramite raccomandata A.R., tramite agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno, oppure via PEC firmata digitalmente all’indirizzo ufficiale del Comune. Si ricorda che farà fede unicamente il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo o la ricevuta PEC, e che la responsabilità del recapito rimane in capo al mittente.

Modalità di presentazione del plico (pena esclusione):

Il plico dovrà essere chiuso e sigillato (con timbro, firma o ceralacca).

Dovrà riportare chiaramente l’intestazione e l’indirizzo del mittente.

Dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime alle strutture ricettive. Riservato - Non Aprire”.

Indicazioni per la domanda:

Ogni area di spiaggia libera richiesta dovrà essere oggetto di una domanda distinta.

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate la spiaggia libera di interesse e una seconda opzione alternativa.

L'amministrazione raccomanda vivamente ai soggetti interessati di consultare attentamente il bando pubblico disponibile sul sito web del Comune e di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni ivi contenute per evitare cause di esclusione.