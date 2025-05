Matteo Passarelli presenta al Massimo la colonna sonora di "MalAmore"

L’8 maggio arriva nelle sale italiane “MalAmore”, intenso crime-drama sentimentale diretto dalla giovane e talentuosa regista Francesca Schirru. Il film, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, esplora le dinamiche delle relazioni tossiche e il potere nella criminalità organizzata, offrendo un racconto visivamente e sonoramente denso di tensione. La colonna sonora originale è firmata dal compositore abruzzese Matteo Passarelli, che saluterà il pubblico in sala prima della proiezione del film sabato 10 maggio alle ore 21 nel cineteatro Massimo.

Una serata speciale in cui Passarelli racconterà il processo creativo dietro una colonna sonora che unisce orchestra, sintetizzatori e ambientazioni sonore destrutturate, accompagnando lo spettatore nel mondo complesso dei protagonisti del film. I biglietti sono in vendita nei botteghini e online sui siti ufficiali. «Le musiche di 'MalAmore' – spiega il compositore, già autore della colonna sonora di Amici per Caso – assecondano questo clima attraverso un mix di orchestra, riverberi e sintetizzatori, tra armonie dissonanti e suoni sospesi. Dopo la commedia Amici per Caso, questa nuova esperienza mi ha portato a confrontarmi con un linguaggio più complesso e stratificato. Ho sempre cercato un’identità musicale flessibile, capace di adattarsi a registri diversi senza forzature. Qui credo di aver trovato un equilibrio tra dettaglio sonoro e racconto emotivo».

Il film ruota attorno alla figura di Mary (Giulia Schiavo), una giovane donna intrappolata in una relazione tossica con Nunzio (Simone Susinna), pregiudicato pericoloso, legato anche a Carmela (Antonella Carone). Una storia di controllo, ossessione e vulnerabilità, in cui musica e immagini collaborano per creare un’esperienza immersiva. Matteo Passarelli, nato a Chieti e diplomato con lode al Conservatorio di Pescara, è attualmente Direttore dell’Orchestra Giovanile Amadeus di Pescara. Negli anni ha lavorato come compositore in produzioni cinematografiche e televisive sul piano nazionale. Dal 2018 scrive e produce sigle, jingle per Radio Capital e Radio Deejay.

Non solo, ha creato sigle di podcast al primo posto in Italia, tra cui “Passa dal Basement – BSMT” di Gianluca Gazzoli. Tra le sue colonne sonore spicca quella per il film “Amici per Caso” di Max Nardari, al cinema e su Paramount+. Ha collaborato con il Maestro Angelo Valori in importanti progetti come Sanremo Summer Symphony, il Pescara Jazz, il Festival Dannunziano, Spoltore Ensemble e altri, consolidando il suo ruolo nel panorama musicale nazionale e abruzzese. A gennaio 2025 ha firmato la canzone originale di Avanguardia Pura, il tour teatrale di Camilla Boniardi (CamiHawke) e Guglielmo Scilla. MalAmore è prodotto da Cesare Fragnelli per Altre Storie, con il sostegno di Alessandro Contessa, e sarà in sala dall’8 maggio, distribuito da 01 Distribution.