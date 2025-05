"Consumatori Illuminati": incontro alla Di Nicola su risparmio energetico e comunitÃ  rinnovabili

Mercoledì 7 maggio, alle ore 17, la Biblioteca "Emilia Di Nicola" ospiterà l'evento "Consumatori Illuminati", organizzato da Federconsumatori Abruzzo Aps. L'incontro, a partecipazione gratuita, affronterà temi cruciali legati al risparmio energetico sostenibile, agli incentivi fiscali e alla nascita di comunità energetiche rinnovabili.

Al centro del dibattito interverranno esperti di rilievo: il dott. Danilo Scioli, esperto in materia fiscale, illustrerà i profili normativi e gli incentivi per l'efficienza energetica, con focus su detrazioni e agevolazioni per cittadini e imprese. A seguire, Rita Silvaggi, Presidente di Legambiente Majella e Consigliera Nazionale, presenterà il progetto "Nascita di una comunità energetica rinnovabile", approfondendo modelli virtuosi per la transizione ecologica e l'autoproduzione di energia pulita.

L'evento rientra nel progetto "Consumatori Illuminati", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 72 del D.Lgs. 117/2017 – Avviso 2/2023), con l'obiettivo di promuovere consapevolezza e buone pratiche tra i cittadini. Su tratta di una grande opportunità per cittadini, imprese e istituzioni: insieme verso un futuro energetico responsabile.