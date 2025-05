Due arresti per spaccio e oltre 160.000 euro sequestrati nelle operazioni antidroga della polizia

Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli agenti della polizia di Pescara hanno arrestato una coppia di pescaresi, un 44enne e una 43enne, trovati nella loro abitazione in possesso di 33 grammi di cocaina/crack, 34,3 grammi di hashish e 0,2 grammi di eroina, oltre a un bilancino e materiale da confezionamento. In particolare, nell’ambito della loro attività, i poliziotti della squadra mobile erano sulle tracce di un uomo in passato già arrestato proprio per reati in materia di stupefacenti.

Durante un pedinamento lo hanno notato mentre, a bordo di un monopattino, si incontrava con più persone in circostanze sospette, motivo per cui lo hanno fermato per un controllo e trovato in possesso di due dosi di cocaina. Ritenuto che la sostanza non fosse destinata all’uso personale, la Squadra Mobile ha deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo per controllare se avesse ulteriore narcotico. Così facendo, in casa è stata trovata la compagna del 44enne intenta a confezionare altre dosi di cocaina e crack, oltre al restante materiale sopra menzionato. I due, pertanto, sono stati tratti in arresto.

In un’altra operazione antidroga, i poliziotti della Squadra Mobile hanno perquisito l’abitazione di una donna di Montesilvano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, ritenendo che la stessa avesse ripreso la propria attività illecita. Tuttavia gli investigatori non hanno trovato droga ma ben 162.600 euro in contanti, suddivisi in 5 plichi sigillati ed occultati all’interno di una cassaforte a muro nascosta dietro un armadio nella camera da letto. La donna, priva di attività lavorativa, non ha saputo giustificare la provenienza del denaro e, pertanto, l’intera somma è stata sottoposta a sequestro in quanto ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio di stupefacenti.

La procura di Pescara ha quindi richiesto la convalida del sequestro eseguito in via d’urgenza dalla polizia, chiedendo la contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo dell’intera somma, evidenziandone sia la verosimile provenienza delittuosa che il pericolo derivante dalla possibilità di reinvestire tale denaro nel circuito dello spaccio di stupefacenti. Le argomentazioni della procura sono state condivise dal Gip di Pescara, che ha infine emesso il decreto di sequestro preventivo.