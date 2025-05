Galleria Le Piane totalmente al buio, allarme a Francavilla al Mare [FOTO]

Galleria Le Piane completamente al buio per un ampio tratto. Questa la situazione del tunnel, che si trova nel territorio comunale di Francavilla al Mare, oggi alle ore 13, come documenta la fotografia che abbiamo scattato noi di PescaraNews.net. Il guasto, che sta riguardando l’intero impianto di illuminazione per diversi metri, rappresenta un serio pericolo per gli automobilisti, costretti a percorrere un punto critico della viabilità senza alcuna visibilità artificiale.

La galleria è infatti molto trafficata e costituisce un passaggio fondamentale per chi si sposta tra Pescara e la zona sud della provincia. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali né interventi in corso da parte degli Enti preposti. Tuttavia la speranza è che il problema venga risolto quanto prima, con un'azione importante da parte di chi di dovere, soprattutto in considerazione della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.