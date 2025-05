Intesa su una procedura innovativa per il dragaggio e il ripascimento delle coste

Si è tenuto ieri, presso la Camera di Commercio Chieti Pescara, un incontro tra il sistema camerale, la Regione Abruzzo, i Comuni costieri e le associazioni balneari, con l’obiettivo di sistematizzare le procedure di dragaggio e favorire un ripascimento sostenibile delle coste.

Durante l’incontro è emersa la volontà congiunta di adottare una procedura innovativa, frutto del confronto tra il sistema camerale, rappresentato dal presidente Gennaro Strever ed il componente di giunta Riccardo Padovano, con il Consiglio regionale e l’Assessorato alle Opere Pubbliche, presieduti rispettivamente da Lorenzo Sospiri ed Umberto De Annuntiis, capace di affrontare in modo strutturale le criticità che da anni interessano le spiagge e i porti turistici, in particolare le aree di avamporto.

Il protocollo, in via di definizione, mira a rendere possibile il riutilizzo della sabbia dragata dalle aree di avamporto – una volta verificata la sua compatibilità – per il ripascimento degli arenili in difficoltà. Il Marina di Pescara, che ha già effettuato le analisi necessarie, rappresenta un esempio: i risultati confermano la compatibilità dei sedimenti per il ripascimento, aprendo la strada a un intervento operativo, efficace e con costi contenuti.

Le istituzioni coinvolte confermano l’impegno a procedere rapidamente verso la firma del protocollo d’intesa, consapevoli dell’urgenza di interventi strutturali per la tutela e la valorizzazione del litorale abruzzese.