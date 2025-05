Montopolino presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità

Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega in consiglio comunale, è stata eletta presidente della Commissione permanente Sicurezza e Mobilità. Prende il posto di Roberto Carota. Montopolino, che nella scorsa consiliatura è stata presidente della commissione politiche sociali, guarda con entusiasmo a questo incarico, arrivato dai colleghi consiglieri, che ringrazia:

"La mobilità è un tema centrale per il Comune, che sta lavorando da anni con l'obiettivo della sostenibilità e per ridurre traffico e smog, e l'attenzione è sempre alta sul tema della sicurezza, ovviamente tenendo conto delle competenze dell'Ente", dichiara Montopolino. "Il mio impegno sarà massimo, d'intesa con gli altri componenti della commissione, anche per aprirci alle istanze del territorio, e per approfondire tutte quelle questioni che arrivano all'attenzione del consiglio comunale".

Dal segretario provinciale della Lega, Emanuele Evangelista, e quello comunale, Marco Di Giacomo, arrivano “le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro” a Maria Luigia Montopolino per "un ruolo di rilievo che premia la sua esperienza, la sua competenza e il costante impegno per la città". Montopolino è attualmente capogruppo della Lega in Comune.