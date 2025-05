Due appuntamenti sportivi nazionali a Le Naiadi, tra giugno e luglio, con 1.500 atleti

"Il rilancio dell’impianto sportivo Le Naiadi passa anche per i grandi eventi. Oggi ne annunciamo due, che vedranno la partecipazione di 1.500 atleti, e cioè il campionato nazionale di nuoto Libertas (vasca da 25 m e 50 metri) “L’altra piscina in acqua a tutte le età”, in programma dal 20 al 22 giugno prossimi, e l’Aquatic Games Show, la gara di nuoto artistico che si svolgerà sabato 5 luglio, ideata dal campione del mondo plurimedagliato Giorgio Minisini, una vera e propria icona a livello nazionale”. L’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli ha annunciato con queste parole i due appuntamenti di prestigio che si svolgeranno a Le Naiadi, “una struttura di eccellenza”, su iniziativa del Centro nazionale sportivo Libertas – Centro comunale di Roma, guidato da Paolo Borroni, arrivato stamani a Pescara con Minisini per presentare queste gare. Proprio Borroni ha aggiunto di “voler andare oltre, portando a Pescara, anche due campionati nazionali di ginnastica ritmica”.

“Le Naiadi sono aperte e funzionano”, ha detto il sindaco Carlo Masci sottolineando l’importanza di questi eventi sportivi e ringraziando i promotori. “Saranno i primi di tanti appuntamenti da ospitare nelle nostre piscine sulle quali la Regione investirà ulteriori risorse, con il supporto delle nostre società partecipate”, ha concluso il sindaco ringraziando Libertas Roma e Minisini.

Al suo fianco il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha ricordato i fasti del centro sportivo Le Naiadi e i campioni che la struttura ha ospitato per poi aggiungere che “diventare attrattivi e affidabili, per ospitare due eventi di questa portata, è la dimostrazione che la strada intrapresa è giusta ed è un riconoscimento ai sacrifici economici che la Regione ha fatto in questi due anni. Siamo felicissimi di poter essere presenti e che le Naiadi tornino ad ospitare eventi di portata nazionale e internazionale. Stiamo lavorando molto per poter rilanciare questo impianto, grazie al Comune che ha messo a disposizione Pescara energia, per efficientarlo”.

“L’altra piscina in acqua a tutte le età” è nata nel 1992, ha ricordato Borroni, spiegando che si tratta di “un campionato riservato ai bambini tesserati propaganda, da 6 a 23 anni, e a Pescara ci sarà un numero abbastanza importante di partecipanti”, ha proseguito ringraziando la Federazione italiana nuoto e la Federazione cronometristi, che saranno partner, e sottolineando il ruolo di Minisini, che “è stato uno dei precursori del nuoto artistico in Italia e ora propone l’Aquatic Games show, un evento che rappresenta una novità assoluta sul territorio italiano che noi abbiamo subito sposato”.

L’idea di Minisini è nata dopo la sua ultima gara, a luglio dell’anno scorso, quando ha deciso di ritirarsi. “Mi sono chiesto come avrei potuto migliorare questo sport, come sarebbe stato possibile farlo crescere", ha spiegato lui stesso, "ed è nato l’Aquatic games show, una gara di nuoto artistico con regole innovative: non c’è una sfilata di squadre ma si sfidano due squadre per volta, con un format che mira ad essere trasparente per tutti e godibile per i giudici. Pescara sarà la prima a lanciare questa formula, qui si svolgerà il primo evento di questo show per poi proseguire nel resto d’Italia. Vogliamo far capire che la gara è anche uno spettacolo, per valorizzare l’aspetto creativo del nuoto artistico”, ha concluso Minisini. “Ci onorate della vostra presenza e dell’attenzione alla nostra città e al nostro impianto sportivo che ha fatto la storia di Pescara, della regione e dello sport natatorio”, ha commentato il presidente della commissione Sport Fabrizio Rapposelli, anche lui entusiasta per queste iniziative.