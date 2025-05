Primo bilancio della Tua sulla strada parco, fino a 4.800 utenti al giorno

"Partenza oltre ogni aspettativa per il nuovo servizio di autobus elettrici sulla Strada Parco", attivato il 28 aprile sul tracciato dell'ex ferrovia tra Pescara e Montesilvano. Nella prima settimana, nei giorni feriali, sono stati tra i 4.440 e i 4.800 i passeggeri trasportati ogni giorno, con una leggera prevalenza nella direzione Montesilvano-Pescara. I flussi risultano ben distribuiti durante l'intera giornata, a dimostrazione di un utilizzo variegato da parte di lavoratori, studenti, anziani e famiglie, "segno che il mezzo si sta affermando come alternativa stabile all'auto privata".

Lo rende noto la Tua, azienda unica del trasporto abruzzese, che traccia un primo bilancio dopo l'attivazione del servizio. La società ricorda che "il nuovo servizio introduce standard di sicurezza avanzati, grazie a un sistema integrato di videosorveglianza interna ed esterna attivo 24 ore su 24". L'intero tracciato è servito esclusivamente da autobus elettrici a zero emissioni locali:

"Grazie all'eliminazione di circa 427.000 km annui a gasolio, si stima una riduzione di almeno 300 tonnellate di CO₂ all'anno, pari a più di 30.000 alberi necessari per compensare l'equivalente in emissioni, l'energia consumata da oltre 150 abitazioni in un anno".