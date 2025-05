"Pescara solidale 2025", il Comune finanzia le attività dei ragazzi

“Anche quest'anno il Comune di Pescara eroga buoni servizi e voucher alle famiglie per le attività socio-educative dei bambini e dei ragazzi fino a 17 anni, da svolgere nel periodo estivo, nell'ambito del programma “Pescara solidale 2025”: tante le iniziative, dal micro-nido al doposcuola, dalle attività sportive a quelle artistiche passando per campus, centri estivi, progetti socio educativi, educativi e ricreativi”. Gli avvisi per partecipare saranno pubblicati lunedì, hanno annunciato il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio con il dirigente del settore Politiche per il cittadino Marco Molisani.

“L'attenzione per le famiglie e per i ragazzi è massima, da parte del Comune”, ha commentato il sindaco Masci, “con una molteplicità di iniziative, e solo nell'ultima settimana ne abbiamo presentate due, e cioè questa e lo “Sport non va in vacanza”, che vanno entrambe a supportare le famiglie. In questo caso c'è una attenzione particolare per i disabili, visto che per loro l'importo del voucher si raddoppia”, ha concluso Masci.

“Pescara solidale ha registrato una crescita negli anni, passando da 64 utenti del 2020 a 215 del 2024, il che dimostra che siamo sulla strada giusta”, ha commentato Sulpizio parlando della “centralità della famiglia, che va sostenuta in ogni momento” e ricordando le peculiarità di questa iniziativa, insieme a Molisani.

“Il programma”, hanno spiegato, prevede l’erogazione di “buoni servizi/voucher” del valore di 475 euro una tantum, raddoppiato in caso di bambini con disabilità grave, a cui accedere rispondendo all'avviso, per beneficiare delle attività svolte da bambini o adolescenti (fascia d’età 0-17 anni) conviventi. Le attività di cui usufruire sono quelle effettuate da associazioni e realtà che si iscriveranno al “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi”, istituito dal Comune di Pescara attraverso un secondo avviso. Il riconoscimento del beneficio e il numero dei voucher assegnabili sono subordinati all'assegnazione, al Comune di Pescara, del finanziamento da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia”.

Tra i requisiti di accesso figurano la residenza nel Comune di Pescara, la presenza nel nucleo familiare di almeno un minore convivente di età compresa tra 0 e 17 anni, e il possesso di un’attestazione Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, in corso di validità (non è ammessa la DSU). Il voucher sarà erogato direttamente al/la beneficiario/a inserito/a in posizione utile nella graduatoria, mediante piattaforma informatizzata.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza e beneficiare di un solo voucher. Il beneficio sarà riconosciuto per le attività che prenderanno il via dal 16 giugno e fino al 31 dicembre. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 12 maggio e per i 15 giorni successivi, esclusivamente on-line sul sito del Comune di Pescara www.comune.pescara.it (nell’apposito “link” Pescara Solidale- sottosezione “Pescara Solidale 2025”, che sarà predisposto nella “home page”), mediante l’utilizzo dello Spid.

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale www.comune.pescara.it nella sezione “Pescara Solidale- Pescara Solidale 2025” e nella Sezione “Avvisi pubblici”. Sarà pubblicato sempre lunedì l’avviso finalizzato ad individuare i soggetti erogatori di servizi che confluiranno nel “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi” e presso i quali le famiglie beneficiare dei voucher potranno spenderli. L’avviso per la costituzione del Catalogo degli erogatori di servizi sarà pubblicato, all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente in “Avvisi pubblici” e nell’apposita sezione “Pescara Solidale” e rimarrà aperto fino al 31 ottobre 2025.