Al via il 12 maggio i lavori di asfaltatura in diverse strade cittadine

Inizieranno lunedì 12 maggio i lavori di asfaltatura su alcune importanti arterie cittadine, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria delle strade che rientra in un appalto da 400mila euro, nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche 2024. Il primo intervento, annuncia il consigliere con delega alle Manutenzioni Massimo Pastore, interesserà via Aterno, nel tratto compreso tra via Tronto/vicolo Don Orione, per poi proseguire su via Ilaria Alpi, tra via Tronto e via Saline. A seguire, i lavori si sposteranno su via Celestino V, che sarà oggetto di interventi in tre diverse porzioni. Successivamente sarà la volta di via Beato Nunzio Sulprizio, dove si completeranno le lavorazioni già iniziate nei mesi precedenti.

L’ultima fase dei lavori riguarderà via Colle Renazzo, in due tratti distinti: uno nella parte bassa, in zona San Donato (per circa 150-200 metri), e un secondo a San Silvestro, dove sarà interessato un tratto di circa 250 metri. L’intero cronoprogramma, salvo complicazioni tecniche, prevede il completamento degli interventi entro il 13 giugno 2025. Per garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle opere, è stata emessa apposita ordinanza che dispone, per l’intero periodo dei lavori (dal 12 maggio al 13 giugno, H24) il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata, l'istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o con l’ausilio di due movieri della ditta esecutrice.

I divieti riguardano i seguenti tratti: via Aterno (da via Saline a via Don Orione); via Ilaria Alpi; i tratti interessati di via Celestino V; via Colle Renazzo (tra via Tirino e strada Cetrullo, e tra strada vicinale Casa delle Monache e il civico 67); via Beato Nunzio Sulprizio. "Prosegue senza sosta il nostro piano di manutenzione della rete stradale cittadina", dichiara Pastore. "Grazie a una pianificazione puntuale e a risorse certe, stiamo intervenendo su vie strategiche della città e in ogni zona, migliorando sicurezza, decoro e vivibilità per residenti e automobilisti. Ringrazio gli uffici tecnici e i cittadini per la pazienza e la collaborazione".