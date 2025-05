Commissione Politiche per l’Istruzione: protagonisti gli alunni dell’I.C. Pescara 10 nei panni di “ministri dell’ambiente”

Questa mattina si è svolta, nel Comune di Pescara, una seduta speciale della commissione Politiche per l’Istruzione, presieduta dal consigliere Loris Mazzioli, che ha visto come protagonisti i piccoli "ministri dell’ambiente" dell’Istituto Comprensivo Pescara 10.

Gli alunni, rappresentanti delle classi dalla prima elementare alla prima media, hanno partecipato attivamente all'incontro illustrando con entusiasmo le attività portate avanti durante l’anno scolastico: dalla raccolta differenziata alla cura del verde in aula, fino alla coltivazione di piantine affidate alla responsabilità personale di ciascun alunno, portate a casa per continuare il percorso educativo anche in famiglia.

Un momento di confronto costruttivo e formativo, arricchito dal gesto simbolico ma significativo del loro arrivo a piedi a Palazzo di Città, partendo dalla zona dell’ospedale, a testimonianza dell’impegno per un futuro più sostenibile. Al termine della seduta, il presidente Mazzioli ha consegnato un attestato di partecipazione a ciascuno dei circa venti studenti presenti, ricevendo il plauso e l’apprezzamento di tutti i consiglieri per l’iniziativa e per la straordinaria energia portata in aula dai giovani partecipanti.

“È stata una commissione bella, stimolante e piacevole – ha dichiarato Mazzioli – Incontri come questo rafforzano il legame tra scuola e istituzioni, e sottolineano l’importanza di far conoscere ai cittadini più giovani il funzionamento della macchina amministrativa”.