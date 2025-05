Adricesta con l’Unità di Oculistica Asl e Pescara Calcio insieme per la prevenzione: al via lo screening visivo per i giovani atleti biancazzurri

Prende il via un’importante iniziativa di prevenzione e benessere rivolta ai giovani atleti della Pescara Calcio, promossa da Adricesta Onlus in collaborazione con l'U.O.C. di Oculistica della ASL di Pescara, diretta dal Dott. Michele Marullo e la società sportiva biancazzurra.

Il progetto prevede uno screening visivo gratuito per un campione di 275 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, tesserati con il settore giovanile del Pescara. La presentazione ufficiale avverrà oggi alle 19, nella sala stampa dello Stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia", prima del match tra Pescara e Catania. Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di ADRICESTA, Carla Panzino, il direttore dell’U.O.C di Oculistica della Asl di Pescara, Michele Marullo, il direttore sanitario della Asl Pescara, Rossano Di Luzio, il responsabile della Safilens, Giovanni D’Alessandro e il segretario generale della Pescara Calcio, Luigi Gramenzi.

Le attività si svolgeranno al complesso sportivo “Poggio degli Ulivi” di Città Sant’Angelo, articolate in tre giornate consecutive: martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato favorire l’individuazione precoce di eventuali difetti visivi non diagnosticati (miopia, ipermetropia, astigmatismo, disfunzioni binoculari, ambliopia), dall’altro promuovere il benessere e il rendimento sportivo dei giovani atleti, attraverso una visione corretta e una migliore coordinazione visuo-motoria.

Lo screening si articolerà in diverse fasi:

Anamnesi visiva

Valutazione oggettiva con autorefrattometro

Test dell’acuità visiva monoculare e binoculare

Valutazione ortottica

Prova di lenti a contatto per i soggetti idonei

Grazie all’impiego di test non invasivi, sarà possibile rilevare indicatori di potenziali disturbi visivi che, se non individuati in tempo, possono influenzare non solo le prestazioni sportive, ma anche la capacità di concentrazione e l’apprendimento scolastico.

«Questo progetto – spiegano il Dott. Michele Marullo, la Presidente Carla Panzino ed il responsabile Safilens dott. Giovanni D'Alessandro, – nasce dalla volontà di affiancare lo sport a una cultura della prevenzione attenta e diffusa, che sappia intercettare sin da subito segnali di disfunzione visiva nei ragazzi. Una buona visione è un pilastro fondamentale per la crescita armoniosa e per la pratica sportiva in sicurezza».

Un sentito ringraziamento va al team di professionisti che ha reso possibile l’iniziativa, offrendo con generosità la propria competenza e il proprio tempo, dai medici oculisti, ortottisti ed optometristi dell'U.O.C. di Oculistica di Pescara con il supporto di ulteriori ortottisti ed optometristi di alcune attività del Pescarese.

Lo screening visivo, pur non sostituendosi a una visita oculistica completa, rappresenta uno strumento efficace per avviare eventuali percorsi di approfondimento clinico in caso di necessità. Un altro passo concreto nella direzione della salute e del futuro delle nuove generazioni.