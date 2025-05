Estensione parcheggi a pagamento, Sola: "Ennesima manovra per fare cassa"

Questa mattina è tornata a riunirsi la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara con l’audizione dell’assessore alla mobilità Adelchi Sulpizio per fare chiarezza sull’ultima ordinanza con cui l’amministrazione Masci ha deciso di istituire nuovi parcheggi estivi a pagamento lungo tutto il litorale nord, aggiungendoli a quelli già trasformati in zone blu negli anni precedenti. “Un vero e proprio accanimento e una manovra per mettere le mani in tasca ai cittadini”, commenta il Presidente della Commissione, Paolo Sola (M5S).

“È paradossale che mentre all’inizio dell’anno si celebrava l’uscita dal predissesto come occasione per ridurre le imposte locali e alleggerire le tariffe – aggiunge Sola - l’amministrazione risponda invece con una nuova tassa estiva e l’ennesimo aumento sulle spalle dei cittadini. E non si tratta neppure di una misura temporanea: è già stato annunciato che sarà replicata ogni anno, addirittura anticipandone i tempi, a dimostrazione del fatto che non siamo di fronte a un piano di mobilità ragionato, ma a un mero strumento per fare cassa. Come al solito, non si ragiona su una visione organica della mobilità cittadina, non si offrono alternative reali di trasporto pubblico che possano disincentivare l’utilizzo delle automobili, non si potenziano le navette. Si continua semplicemente ad aumentare il numero dei parcheggi a pagamento - prosegue Sola - anche in assenza di una revisione complessiva del piano delle soste, nonostante i tanti cantieri ancora in corso che già oggi riducono sensibilmente i posti auto disponibili. E a completare la beffa, si offre ai residenti la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti, come se fosse una concessione. In realtà si tratta di una presa in giro bella e buona: abbonarsi a una sosta che non prevede alcun posto riservato equivale a pagare per un servizio che non esiste. Una tassa camuffata da agevolazione, che non garantisce nulla se non l’ennesima frustrazione per i residenti costretti a girare a vuoto in cerca di un parcheggio che hanno già pagato. Il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente a questa deriva – conclude Paolo Sola - i cittadini meritano trasparenza, servizi veri e una mobilità pensata per le persone, non per fare cassa. Continueremo a denunciare questo modo miope e iniquo di amministrare”.