Nuovi spazi per la sosta in piazza della Repubblica, l'annuncio di Sulpizio

"Cambia la disciplina viaria in piazza della Repubblica e nell’area situata davanti alla locomotiva monumentale, nei pressi dell’ex area di risulta, dove c’è il Terminal della linea filoviaria, con l’istituzione di nuovi posti per la sosta". Lo annuncia l'assessore Adelchi Sulpizio spiegando dettagliatamente quali sono le novità, definite con una ordinanza.

Nell’area di piazza della Repubblica (davanti alla biglietteria) viene istituito il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale (Tpl) come filobus, autobus urbani, etc., mezzi delle forze dell’ordine, ambulanze e dei vigili del fuoco in servizio di emergenza, dei veicoli adibiti alla pulizia della strada e dei veicoli autorizzati dal Comune.

Nella porzione di questa piazza che fino ad oggi era destinata alla sosta dei veicoli, potranno sostare solo monopattini, velocipedi in modalità free floating, ciclomotori e motocicli, per i quali sono previsti gli appositi stalli, 68 in totale. Viene anche istituito il senso unico di marcia antiorario, con la realizzazione di un’isola di traffico rialzata con l’obbligo di fermarsi e dare precedenza all’uscita.

Per gli altri mezzi c'è il divieto di accedere. Invece a pochi passi da lì, nell’area prospiciente la locomotiva monumentale, nei pressi dell’ex area di risulta, dove sostavano i motocicli, viene creata un’area di sosta per le auto, con gli appositi stalli. Il parcheggio non può durare più di 30 minuti, con l’obbligo di esposizione del disco orario, o con una indicazione ben visibile dell'orario di inizio della sosta. I posti sono 21.

In questo spazio destinato alla sosta delle auto va rispettato il senso unico di marcia antiorario con l’obbligo di fermarsi e dare precedenza all’uscita. “Sostanzialmente”, spiega Sulpizio, “si inverte l’attuale destinazione di parcheggio delle due aree, per arrivare a un miglioramento complessivo del numero dei posti, e si amplia la platea dei mezzi che possono sostare”.