Lavori sulle rampe dell'Asse Attrezzato, il 21 maggio si chiudono gli accessi in tre punti

Per consentire la prima parte dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sulle rampe dell’Asse Attrezzato, dalle ore 7 di mercoledì prossimo, 21 maggio, fino alle ore 20 del 30 maggio 2025, scatteranno alcuni i divieti di transito, con la chiusura di tre accessi all'Asse attrezzato, 24 ore su 24. Lo annunciano l'assessore alla Viabilità Adelchi Sulpizio e il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore.

Sarà in vigore, spiega Sulpizio, il divieto di transito sulla rampa dell’Asse Attrezzato di innesto al ponte che da via Paolucci accede al ponte interessato dai lavori in direzione ovest-est (monti-mare). Non si accederà all'Asse, cioè, dalla parte posteriore del Comune. Sarà istituito anche il divieto di transito sulla rampa dell’Asse Attrezzato che, procedendo in direzione nord-sud, conduce da piazza Italia al ponte. Non si accederà, cioè, dalla rampa che costeggia il Comune.

Divieto di transito anche sulla rampa dell’Asse Attrezzato che, procedendo in direzione est-ovest (mare-monti), conduce da via Raffaele Paolucci al ponte dell’Asse Attrezzato. Non si accederà, cioè, dalla zona che costeggia il palazzo Quadrifoglio (vicino all'Inps, la rampa è quella in discesa). "Si tratta di lavori necessari", commenta Sulpizio, "attesi da anni, come altri interventi in corso in città. E li stiamo attuando in modo da arrecare meno disturbo possibile ai cittadini".

"Il provvedimento", dice Pastore, "si rende necessario nell'ambito dei lavori di “Messa in sicurezza di ponti e viadotti di competenza comunale”, per un importo complessivo di 940.500 euro, finanziati con risorse PNRR – Next Generation EU. Le opere saranno realizzate chiudendo in due fasi le corsie in entrata e in uscita dall’Asse Attrezzato e la prima prenderà il via il 21 maggio. Poi si passerà al ponte delle libertà (Capacchietti) dove è previsto il sollevamento della campata e saranno oggetto di manutenzione gli appoggi sui pulvini".