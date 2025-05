Masciulli Edizioni al Salone del libro di Torino, ecco gli appuntamenti

Masciulli Edizioni è una delle case editrici abruzzesi ad animare con eventi e presentazioni lo Spazio Abruzzo all'interno del Salone del Libro di Torino 2025 nel Padiglione 2 Stand m117/l118. Fino al 19 maggio, infatti, la Regione Abruzzo sarà presente, dopo tanti anni, con uno stand nella più grande e importante manifestazione letteraria italiana: 64 metri quadrati di libri, di storie e di poesia, di racconti e di voglia di farsi conoscere.

La presenza della Regione sarà arricchita da un fitto calendario di eventi culturali, tra presentazioni di libri ed incontri con autori ed editori abruzzesi, a testimonianza della vivacità e della ricchezza del panorama editoriale regionale. In cinque giorni sono previsti oltre 200.000 visitatori mentre lo stand della Regione ospiterà 16 editori e ben 55 presentazioni di libri, in un programma ricco e dinamico che riflette la vivacità culturale del territorio.

La casa editrice di Alessio Masciulli parteciperà con un nutrito programma ricco di nuove uscite e di libri per tutti i gusti: dalla poesia alla narrativa contemporanea, dai libri per ragazzi ai romanzi d'amore, dai libri storici ai romanzi gialli passando per noir e biografie. Sono ben nove gli autori abruzzesi e non che tra venerdì e domenica saranno presenti e avranno modo di incontrare i loro lettori.

Venerdì 16: alle 18 Andrea Buccella con Memorie dall'infinito e oltre, Roberta Rubino e il suo romanzo Spostare la pietra; alle 18.30 Giorgio Napoletano che presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo Un mestiere violento; alle 18. 45 Marilena Marà con Flaviano il Gabbiano.

Sabato 17: alle 20.30 Antonio D'Alfonso con il romanzo Progetto Kronos; alle 20.37 Ida Lazzaro con Un giorno in più, fresco di stampa; alle 20.44 Maria Rosaria Giannobile con Lady Doris; alle 20.51 Sergio Mancini con Nudi sulla giostra.

Domenica 18: Alfredo Scogna con Tele e ragnatele alle ore 13. Tanti anche i libri presentati nel Salotto Evolutivo curato e diretto da Maria Aurelio e Alessio Masciulli durante i giorni del Salone.

Questi i libri presentati venerdì 16 dalle ore 19 in poi: Non appendere il cuore al chiodo di Angelo Pellegrino, Radici di terra di mare di Barbara De Filippis, Ascolta di Carla Cerbaso; Nella fattoria dei libri... e l'albero danzò di Daniela Cieri; Poesie urbane di Fausto Verdecchia; Le ferite della roccia di Gianna Di Tomasso; 16 17 di Giorgia Franchini; Una vita calpestata di Graziella Porta, I dodici rintocchi di Leila Cimarelli, La vita mi deve ancora un sogno di Luca Pompei, La notte dei poeti di Paolo Carlo Rosati, Il giallo nel verde di Tony Zitella e Puntine da disegno di Wladimiro D'Arco.

“Ringraziamo la Regione Abruzzo per averci invitato e accolto nel loro spazio a dimostrazione che la condivisione è ancora l'arma vincente e che insieme si possono fare grandi cose - queste le parole dell'editore Alessio Masciulli. - Insieme ci si confronta e ci si scambia idee, ci si aiuta e si cresce. Siamo carichi e pronti per questi giorni di novità e di scoperte perché solo guardando al futuro con occhi assetati di curiosità e di entusiasmo si possono vivere i viaggi migliori”.

Nello stand della Regione Abruzzo saranno inoltre disponibili 100 copie omaggio del volume Flaviano il Gabbiano di Marilena Marà offerti dal Comune di Giulianova.