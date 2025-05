Feste patronali a Pianella, l'appello del Comune e della Parrocchia di Sant’Antonio Abate

L’amministrazione comunale di Pianella e la Parrocchia di Sant’Antonio Abate informano la cittadinanza che, in data 5 maggio, è stata protocollata una comunicazione ufficiale da parte dell’A.S.D. “Pianella nel Cuore”, a firma del Presidente pro-tempore, con la quale si rende noto che l’associazione, a seguito di deliberazione unanime del proprio Direttivo, non potrà occuparsi dell’organizzazione delle Festività Patronali per l’anno in corso.

Preso atto della decisione, il Sindaco e il Parroco, pur non potendo assumere direttamente l’onere dell’organizzazione, ritengono doveroso fare il possibile per onorare una tradizione che rappresenta da sempre un momento identitario e sentito per la comunità Pianellese. Per questo motivo, è convocato un incontro pubblico giovedì 23 maggio alle ore 21 presso il Convento dei Carmelitani. “Sarà un’occasione per confrontarci, raccogliere proposte, disponibilità”, si legge in una nota.

“A poco più di due mesi dall’ultima settimana di luglio, data storica delle celebrazioni, la sfida che ci attende è complessa ma non impossibile. È per questo che rivolgiamo un appello a tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti e i volontari: la riuscita delle Feste Patronali 2025 dipenderà dall’impegno, dalla partecipazione e dal contributo di ciascuno. In un momento di difficoltà, ciò che conta è la volontà condivisa di guardare avanti con fiducia, onestà e spirito di collaborazione. Le persone responsabili non mancano mai, e Pianella saprà, ancora una volta, dimostrare il proprio valore”, conclude il comunicato.