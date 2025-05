“Tra i giardini della Maiella”, escursione botanica tra profumi e colori

Una giornata fuori dall’aula per conoscere e valorizzare la biodiversità vegetale delle montagne d’Abruzzo. Questa è l’idea che oggi porterà gli studenti in escursione sul sentiero che percorrevano i pastori e che collega Sant’Eufemia a Maiella con il pittoresco borgo di Roccacaramanico. L’iniziativa è organizzata dall’Orto Botanico Giardino dei Semplici dell’Università d’Annunzio, in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e il gruppo di lavoro RUS ed è patrocinata dalla Società Botanica Italiana e dalla Società Italiana di Fitochimica. L’evento rientra tra le proposte per la settimana del “Fascination of Plants Day” ed è inserito nel programma ufficiale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025.

La giornata sarà dedicata alla botanica in campo, con un'escursione guidata per apprezzare le bellezze paesaggistiche e la ricchezza floristica dell’Appennino, con particolare attenzione per il riconoscimento e la valorizzazione delle piante medicinali utilizzate dai pastori che un tempo usavano il sentiero per gli spostamenti verso i pascoli. Il percorso si sviluppa sul sentiero che collega l’Orto Botanico di Sant’Eufemia con il pittoresco borgo di Roccacaramanico. La scelta dell’arrivo nella parte alta del paese, continua il prof. Menghini, è legata alla realizzazione di una nuova idea progettuale per un giardino botanico officinale, dedicato alle piante usate in medicina nei contesti montani. L’escursione si concluderà con la presentazione di questa idea progettuale e con la formalizzazione sul campo del partenariato impegnato nel progetto che coinvolge, per ora, l’Università d’Annunzio, Il Parco Nazionale della Maiella, la Soprintendenza e l’Amministrazione comunale.

“Si tratta - spiega il professor Luigi Menghini, docente di Botanica farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara - di un’attività che conferma il ruolo strategico dell’Orto botanico Giardino dei Semplici nelle azioni di interazione con il territorio per la valorizzazione delle conoscenze. L’iniziativa - precisa il professor Menghini - fa parte di un articolato calendario sviluppato in adesione al “Fascination of Plants Day 2025”, che prevede iniziative dedicate alla popolazione studentesca, alle scuole e al vasto pubblico degli appassionati di piante e natura. La scelta di una escursione che collega due orti botanici, uno esistente, il Giardino Botanico Daniela Brescia, e uno in progettazione ci è sembrata coerente con una più ampia idea di giardino diffuso e senza confini. Non si tratta solo di un sentiero ma di un percorso verde, - conclude il professo Lugi Menghini - un tracciato che per la ricchissima varietà di specie spontanee diventa implicitamente un sentiero-giardino, come peraltro la maggior parte dei sentieri montani della Maiella, che permette il passaggio e garantisce la continuità culturale tra i due orti botanici”.