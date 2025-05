Festa per le famiglie al Parco dell'Infanzia di via Tavo

Il Parco dell’Infanzia di via Tavo ha accolto decine di famiglie in un pomeriggio di gioia, divertimento, sport e musica organizzato per bambini e ragazzi. La manifestazione, denominata “Stagioni in festa”, si è tenuta nell’ambito del progetto “Talent Garden” selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Le attività gratuite, destinate ai minori, si tengono nell’area verde affidata dal Comune di Pescara a 16 associazioni del Terzo settore coordinate dalla capofila “Prossimità alle Istituzioni”. Nel corso del pomeriggio, bambini, ragazzi, adulti e nonni hanno potuto ascoltare i consigli di esperti su una sana e corretta alimentazione basata sui prodotti stagionali, assistere a un laboratorio artigianale per la produzione di formaggio fresco, a esibizioni di pugilato e di musica rap da parte dei bambini e ragazzi che frequentano i corsi organizzati al Talent Garden e degustare marmellate e salse fatte in casa, infusi e tisane, pane casareccio con olio e pomodoro. Tanto divertimento per i più piccoli che, suddivisi in squadre, hanno partecipato a una serie di giochi basati sulla scelta di alimenti sani.

“Stagioni in festa” è stata organizzata dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv, tra i partner di Talent Garden. La manifestazione ha rappresentato anche l’occasione per i partecipanti di conoscere tutte le attività sportive, artistiche, ricreative, musicali, di orientamento e formazione che si svolgono nel parco su iniziativa delle associazioni. Sono intervenuti al pomeriggio festoso il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio.

“Vedo tante famiglie e bambini che partecipano e penso che ci sia la possibilità di costruire un’altra periferia perché Talent Garden è proprio questo – ha affermato Masci – È un’altra periferia, bella, gioiosa, viva ed effervescente dove tutti possono stare insieme e divertirsi, con spazi verdi a disposizione della comunità. Siamo ostinati su questa strada. Stiamo portando avanti il progetto insieme alle associazioni in cui ci sono persone che si mettono a disposizione degli altri e che vogliono permettere alla città di crescere in tutte le zone. Nessuno cinque anni fa avrebbe pensato che questa area verde, distrutta e abbandonata, potesse diventare ciò che vedo oggi”.

“La struttura è stata incendiata più volte perché qualcuno non voleva che il parco diventasse di proprietà della cittadinanza– ha ricordato Sulpizio – Per chi, come me, ha vissuto quei momenti vedere questo spazio che vive è una soddisfazione che non ha prezzo. Siamo riusciti a mettere insieme le associazioni che hanno reso il parco frequentato da persone che hanno rispetto per la cosa pubblica”.

“Abbiamo portato un po’ di linfa in questo bellissima area verde – ha detto Christian Ricciardi di ‘Prossimità alle Istituzioni ‘- Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia che ha avuto in noi affidandoci il parco, la cittadinanza che ha accolto il nostro invito partecipando e i partner che condividono con noi gli obiettivi che ci siamo prefissati e per i quali lavoriamo tutti quotidianamente”.

“‘Stagioni in festa’ è la prima di tante occasioni che vivremo insieme – ha spiegato Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione ‘Domenico Allegrino’ – Abbiamo cercato di far comprendere ai bambini e ai ragazzi, anche attraverso il gioco, quanto sia fondamentale una sana e corretta alimentazione per una crescita e uno sviluppo adeguati. Speriamo che il messaggio sia arrivato alle tante famiglie che hanno partecipato alla manifestazione”.