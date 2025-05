A Pescara il decennale di Penelope Abruzzo con il fratello di Elisa Claps

Sono state 3295 le denunce di scomparsa di persone in Abruzzo negli ultimi cinquant’anni, 946 i minori. Sono alcuni dei dati del commissariato governativo sulle persone scomparse reso noto da Penelope, l’associazione dedicata alle persone scomparse e alle loro famiglie attiva in Abruzzo da dieci anni. «Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2024, sono state 3295 le denunce di scomparsa ,2349 i ritrovamenti 946 i casi dei minori ancora da ritrovare in Abruzzo – sottolinea la presidente Alessia Natali - di questi 946, ben 91 sono italiani, mentre il resto riguarda minori di diversa nazionalità. Un dato che segnala non solo una problematica di natura sociale e familiare, ma anche la necessità di una maggiore attenzione e prevenzione a livello istituzionale».

«Le statistiche ufficiali comunicate dall’ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone scomparse, rivelano una realtà preoccupante: ogni anno, diverse decine di minori spariscono senza lasciare tracce, alimentando il dolore e la disperazione delle famiglie coinvolte. La maggior parte delle scomparse riguarda giovani tra i 14 e i 17 anni, ma in alcuni casi si tratta di bambini molto più piccoli – riporta l’associazione - nel totale delle 3295 denunce, di cui 884 femmine contro i 2411 maschi». «In Italia le denunce di scomparsa negli ultimi 50 anni sono state 207934, 129910 i ritrovamenti e 78024 i minori da ritrovare. In questo contesto, Penelope Abruzzo, sezione locale dell’associazione Penelope Italia, svolge un ruolo fondamentale nell’offrire supporto alle famiglie delle persone scomparse, in particolare ai genitori di minori che, come spesso accade, restano nel silenzio e nella sofferenza per anni. L’associazione si impegna non solo nella ricerca dei minori scomparsi, ma anche nella sensibilizzazione e nella difesa dei diritti delle famiglie, con l’obiettivo di migliorare la risposta delle istituzioni e di promuovere politiche di prevenzione» si legge nel comunicato stampa dell’associazione che presenta il «Nuovo Progetto nelle Scuole: Educazione alla Sicurezza e Prevenzione delle Scomparse». «A partire dal prossimo anno scolastico, Penelope Abruzzo lancia un nuovo progetto educativo rivolto alle scuole della Provincia di Pescara – la presentazione del progetto - L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti e il personale scolastico sul tema delle scomparse di minori, promuovendo comportamenti di sicurezza e prevenzione con tematiche attuali che riguardano soprattutto la nuova generazione come il femminicidio e il bullismo legati alla scomparsa. Il progetto prevede laboratori e incontri informativi, in collaborazione con le scuole private e pubbliche. L’obiettivo principale è creare una rete di supporto tra gli studenti, le scuole e le famiglie, affinché i giovani imparino a riconoscere situazioni di rischio e ad adottare comportamenti responsabili. Al fine di preparare le future generazioni a una cultura della sicurezza e della protezione. “La sicurezza dei minori è una priorità assoluta per noi. Ogni scomparsa è una ferita che segna non solo la famiglia, ma l’intera comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per offrire supporto alle famiglie e prevenire ulteriori casi di scomparsa”».

Sabato prossimo a Pescara si terrà un evento, a cui parteciperanno Gildo Claps e il presidente nazionale Nicodemo Gentile, in occasione del decennale dell’associazione. Appuntamento alle ore 10 nella sala consiliare del capoluogo adriatico. «Evento con ingresso gratuito aperto e adatto a tutti i cittadini, compreso ragazzi e ragazze adolescenti (per loro 2 omaggi) e ai loro genitori – sottolinea Alessia Natali, presidente di Penelope Abruzzo - Un percorso emozionale, un’occasione di sensibilizzazione e approfondimento su temi di cruciale importanza come il bullismo, il femminicidio e la scomparsa di persone».

«L’evento è pensato per stimolare una partecipazione attiva dei giovani presenti, con spazi dedicati alle domande, al dialogo e alla condivisione dei pensieri – prosegue la nota della presidente di Penelope Abruzzo - Un’occasione preziosa per riflettere insieme sull’importanza della memoria e dell’attenzione verso gli altri, su temi che riguardano la loro generazione».

«Per questa giornata speciale ospiteremo e ci confronteremo con l’Avv. Nicodemo Gentile, Presidente di Penelope Italia; Gildo Claps, fratello di Elisa, ideatore e fondatore dell’Associazione Penelope; Giulia Costantini, una ragazza di 14 anni, che presenterà la sua tesina d’esame di terza media dedicata alla vicenda di Elisa Claps – conclude Natali - prenotazione posti whatsapp 3475922521 oppure abruzzo@penelopeitalia.org».