Giornata della legalità, torna la rassegna "Capaci di"

Sono quattro gli appuntamenti organizzati dal Comune di Pescara in occasione della Giornata della legalità, che si celebra il 23 maggio, nell'anniversario della strage in cui persero la vita, nel 1992, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta. La rassegna promossa dall'assessorato alle Politiche sociali e per la famiglia, guidato da Adelchi Sulpizio, si chiama "Capaci di", un termine che evoca proprio la strage di Capaci e dall'altra lancia un messaggio positivo alla comunità e in particolare ai giovani, invitando tutti a scegliere sempre la legalità, il rispetto, la libertà, l'inclusione. Presentando stamane in Comune le iniziative, il sindaco Carlo Masci ha lanciato un messaggio ai giovani:

“Parliamo a voi di legalità come a volervi passare il testimone, e lo facciamo ricordando Giovanni Falcone, che è stato un grande servitore dello Stato. Tra i luoghi che sono stati scelti per questa iniziativa c’è il parco di via Tavo, che abbiamo riaperto per accogliere i ragazzi e le loro attività, dando un segnale forte al quartiere”.

E’ stato Sulpizio a illustrare il programma sottolineando che “la parola Capaci fa pensare a un momento tragico, un assalto alla democrazia, ma noi abbiamo cercato di trasformare quel ricordo in qualcosa di positivo e abbiamo promosso una serie di incontri per alimentare la cultura della legalità, sensibilizzando i giovani”. Si comincia domani (mercoledì) alle ore 10:30, ha detto l'assessore, nella scuola Benedetto Croce di via Scarfoglio: alle 10:30 parlerà agli studenti Antonella Di Bartolo, la preside dell’Istituto Comprensivo Statale Sperone-Pertini, situato a Palermo, che è passato, grazie alla sua azione e determinazione, dal 27% di dispersione all'un per cento. Presenterà il suo libro, "Domani c'è scuola".

Giovedì il parco dell'Infanzia di via Tavo, riaperto l'anno scorso dal Comune e destinato ai ragazzi con tante attività, ospiterà il torneo di calcio a 5 under 13 "Io sto alle regole", organizzato dalla Onlus Prossimità alle istituzioni, l’associazione capofila del progetto Talent Garden, che coinvolge sedici partner all'interno dello spazio verde. Il torneo si svolgerà alle ore 15. Venerdì gli appuntamenti saranno due: sempre il parco dell'Infanzia di via Tavo ospiterà un incontro pubblico sul tema "Giovani e Legalità", alle ore 10:30, che vedrà la presenza del capitano della Guardia di finanza Emanuele Schifani, figlio di Vito, l'agente di scorta di Falcone morto nella strage di Capaci.

All'epoca il piccolo Schifani aveva appena 4 mesi, e nella sua vita ha voluto seguire le orme del padre. Nel corso della mattinata si potrà ascoltare anche la testimonianza di un pentito, che racconterà la propria esperienza, ha spiegato sempre Sulpizio. Nel pomeriggio sarà il Centro polivalente Britti di via Rio Sparto a chiudere la giornata e la rassegna (alle ore 16:30) con "I cento passi", un evento organizzato dagli iscritti ai centri sociali Britti e di via Stradonetto (gestiti dalla coop sociale Il Germoglio). Un messaggio ai giovani è partito anche da Maria Luigia Montopolino, presidente della commissione Sicurezza.

“Vogliamo far capire che si cresce liberi rispettando le regole”, ha detto prima di sottolineare il ruolo svolto oggi dal parco dell’infanzia, che un tempo era “luogo di ritrovo di balordi e tossicodipendenti e ora è aperto ai ragazzi”. Per Domenico Trozzi, presidente di Prossimità alle istituzioni, “solo i giovani possono dare una svolta alla società” e un ruolo di primo piano “è affidato ai docenti, per insegnare determinati principi. Prossimità alle istituzioni, dal canto suo, ogni anno fa arrivare qui dei testimoni della legalità”.