Vela, weekend al Marina di Pescara con il Trofeo Optisud

Sarà un weekend all’insegna della vela giovanile quello di sabato 24 e domenica 25 maggio per Pescara. Il porto turistico del Marina è già in fermento per l’arrivo di oltre un centinaio di atleti provenienti dalle regioni del Centro Sud Italia, ognuno con la propria imbarcazione al seguito, che si sfideranno per conquistare l’ambito Trofeo Optisud 2025, l'importante titolo italiano legato al circuito nazionale FIV della classe Optimist, una delle più numerose al mondo, che la Federazione Italiana Vela ha affidato quest’anno al capoluogo adriatico, e in particolare al Circolo Nautico Pescara 2018 e all'Asd Svagamente che si sono consorziati per l’occasione.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala giunta del Comune, che patrocina l’evento, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, dalla vice presidente della FIV IX Zona Abruzzo e Molise Alessandra Berghella e del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre che ha sottolineato l’enorme potenzialità del Marina di Pescara e dei suoi circoli per l’accoglienza ed organizzazione di eventi velici nazionali, come già dimostrato negli anni scorsi e soprattutto nel 2024 con il successo dei Campionati Giovanili in Doppio.

Del felice sodalizio tra sport e promozione del territorio hanno parlato anche il sindaco e l’assessore Martelli che hanno sottolineato come Pescara si riconferma anche quest’anno città di riferimento per la vela giovanile nazionale, e vedere unite le associazioni in un unico progetto è sempre una vittoria. “Sarà un grande spettacolo per chi vorrà venire al Marina – hanno detto Alessandro Pavone, presidente del CNP2018, e Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara – sia per ammirare le vele in mare ma anche per capire come questi giovani atleti si preparano prima di andare in acqua”.

Gli skipper della classe Optimist sono giovanissimi, tra i 6 e i 15 anni, divisi in due categorie, cadetti (U11) e juniores (U16). Quella di Pescara è la terza ed ultima tappa del circuito e decreta il campione assoluto italiano Optisud 2025. La FIV mette a disposizione a sorteggio tra i giovani velisti un’imbarcazione Optimist, completa di attrezzature, come incentivo per proseguire con entusiasmo il proprio percorso sportivo.