Alloggi popolari, pubblicata dal Comune la graduatoria provvisoria del nuovo bando

Si è conclusa, in Comune, la prima e importante fase per arrivare alla nuova graduatoria del bando Erp, per l'assegnazione di alloggi popolari. L'assessore Alfredo Cremonese annuncia che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Erp 1/2023 per il quale sono pervenute 664 domande, di cui 335 sono state ammesse (https://www.comune.pescara.it/node/11248).

Cremonese spiega che le domande sono state analizzate dalla Commissione Erp di Pescara, "che ringrazio per il lavoro svolto", e illustra i passaggi da compiere per arrivare alla graduatoria definitiva, evidenziando gli aspetti relativi alle famiglie al cui interno ci sono persone con disabilità. Coloro che non sono stati inseriti nella graduatoria provvisoria, dice l'assessore, sono stati collocati in un elenco, quello dei "provvisoriamente esclusi", e hanno la possibilità di presentare ricorso entro il 20 giugno prossimo, utilizzando l'apposito modulo (è disponibile, negli uffici del Comune, tra i moduli del Servizio Politiche Abitative, al primo piano del Palazzo ex Inps di piazza Italia, ed è inoltre scaricabile dal sito istituzionale del Comune, nella sezione Politiche Abitative).

Successivamente la Commissione si esprimerà sui ricorsi pervenuti, per poi stilare la graduatoria definitiva, che andrà a sostituire quella del Bando 1/2019, attualmente attiva. Tra le 335 istanze ammesse rientrano anche i nuclei familiari di cui fanno parte persone con disabilità, che poi confluiranno in una graduatoria speciale (ai sensi della legge regionale 96/96): a loro spetta la priorità per l'assegnazione degli alloggi situati al primo piano e quelli privi di barriere architettoniche, che si renderanno disponibili nel patrimonio Erp, conclude Cremonese.