Abruzzo Pride 2025: gli appuntamenti a Pescara

L’Abruzzo Pride torna nel 2025 con un’edizione che rompe ogni confine approdando nel cuore dell’Abruzzo, Avezzano, nella Marsica, e dura un mese intero, dal 25 maggio al 21 giugno. Quattro province, sei tappe, una sola voce: quella della nostra comunità, che cammina, si afferma e conquista spazi pubblici, sociali e culturali.

Per le sette associazioni che compongono il Coordinamento Abruzzo Pride (Arcigay Chieti Sylvia Rivera, Arcigay «K. H. Ulrichs» L’Aquila, Arcigay Teramo La Virtuosa, Jonathan – Diritti in Movimento, Marsica LGBT, Mazì – Arcigay Pescara e Presenza Femminista) l’Abruzzo Pride ad Avezzano rappresenta molto più di una corteo: è un atto di visibilità, di presenza politica, rappresenta l’affermazione di tutte le persone LGBTQIA+ che vivono nei territori distanti dai grandi centri urbani.

Portare l’Abruzzo Pride in provincia significa rompere il silenzio, abbattere l’invisibilizzazione, distruggere schemi, costruire percorsi, e ribadire che i diritti non sono una questione metropolitana, ma devono essere garantiti ovunque in Abruzzo. È nelle piccole città che la presenza di un corteo acquisisce un importante valore politico, quello dell’affermarsi, nel rendersi visibili e affermare che i servizi che spesso si riescono a costruire nei capoluoghi di provincia sono ancora più necessari nei piccoli centri.

Il percorso dell’Abruzzo Pride, che conta ad oggi oltre 50 associazioni aderenti, attraverserà l’Abruzzo con una “transumanza” di eventi volti a sensibilizzare, informare e accompagnare le persone a quello che sarà l’evento conclusivo del 21 giugno ad Avezzano. L’Abruzzo Pride è un appuntamento di tutte: una chiamata collettiva a difendere diritti, e proteggere il diritto all’autodeterminazione e alla libertà.

“Invitiamo l’intera comunità a partecipare, perché la lotta per l’uguaglianza non riguarda solo le persone LGBTQIA+, ma ogni essere umano che crede in una società giusta e inclusiva. Insieme, attraverso l’intersezionalità delle nostre battaglie — contro ogni forma di discriminazione, sfruttamento e invisibilizzazione — possiamo costruire un Abruzzo più forte, gentile e orgoglioso”, si legge in una nota.



Tra i vari appuntamenti in programma, segnaliamo che il 30 maggio dalle ore 19 presso il lido “A Ruota Libera” di Francavilla al Mare si terrà una serata con talk antispecista con Paola Canonico, attivista antispecista "Assemblea Antispecista" e fondatrice e custode "Rifugio Oasi Verde" a Città Sant'Angelo, a seguire si terrà una serata di socializzazione e musica con spettacoli

L'8 giugno, invece, Pescara Accoglie Abruzzo Pride:

11:00 presso Galleria YAG/Garage talk "Distese-Queerness oltre i confini in dialogo con Abruzzo Pride" evento in collaborazione con Yag/Garage

alle 12:30 presso Piazzetta Valentini - Campus Uda Pic-Queer in Ud'A - Picnic a tema queer, con letture a tema e sessione artistica condivisa in collaborazione con Associazione universitaria 360Gradi - ODV + Officina Beni Comuni Urbani

Dalle ore 17:00 gli eventi si sposteranno al Chiosco Arci a Pescara dove si susseguono l’evento Free Female Power promosso in collaborazione con Pubblica_Lab e Colletivo Zona fucsia, l’evento “Kinky & Queer: la Rivolta del Desiderio”.

Incontro/confronto aperto su BDSM e queerness a cura dell’Associazione Desideria, Love, Rage and Pride: un pride di festa e di lotta in collaborazione con l’associazione Backup e il Drag show con la Drag Spike e Anna Elettra DjSet in collaborazione con Jonathan-Diritti in Movimento e Mazì-Arcigay Pescara.

IL MOTTO 2025



Il motto scelto per questa edizione, RivoltOrse, è molto più di un gioco di parole. È una dichiarazione d’identità collettiva, un grido visibile e fiero: RivoltOrse è il manifesto delle nostre identità e dei nostri corpi. In questa parola si incontrano la resistenza dell’orsa marsicana e la forza della rivolta queer.

L’orsa è simbolo di un Abruzzo che è forte e gentile, proprio come lei: un animale raro, selvatico, resistente, capace di sopravvivere e affermarsi in un territorio spesso ostile. In RivoltOrse, il nostro orgoglio si fonde con la potenza simbolica del territorio: siamo una comunità che non si nasconde più, che esce dalla tana e conquista piazze, strade e spazi sociali. Una comunità che rivendica diritti, visibilità e giustizia, e lo fa con la fierezza di chi conosce la propria storia e guarda avanti.

