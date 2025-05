“Wish You Were Here”, i Floyd on The Wing omaggiano Syd Barrett

Sabato 31 maggio alle ore 19:30 l'Arena del Porto Turistico Marina di Pescara ospiterà “Wish You Were Here”, un concerto tributo dell'affermata band “Floyd on The Wing”, dedicato al genio ribelle Syd Barrett che ha dato origine alla leggenda dei Pink Floyd e all’album che ha trasformato la sua assenza in eterna presenza musicale.

Un viaggio tra sonorità psichedeliche e atmosfere oniriche con i brani più iconici della prima era floydiana con i Suoni e le Visioni curati da Spray Records. Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets. Gli amanti del calcio potranno poi seguire la finale di Champions League su maxi schermo alla fine del live.