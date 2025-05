Il Pd lancia l'allarme: “A Pescara è emergenza sicurezza”

"A Pescara è allarme sicurezza: l'estate è alle porte, ma per il sindaco Masci non c'è alcun bisogno di potenziare l'organico della polizia locale e attivare il turno di notte". Lo afferma il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale, che, insieme ai consiglieri comunali dem, ieri ha presidiato l'area della stazione centrale di Pescara, "uno degli epicentri dell'insicurezza urbana".

Blasioli ha insistito sulla necessità necessità di attivare il turno di notte della Polizia locale e

di innalzare il livello della questura di Pescara. "Negli ultimi mesi sul nostro territorio si sono verificati episodi di criminalità, tra violenze sessuali di gruppo, risse, devastazioni di locali, furti e spaccio - dicono i consiglieri - Un quadro che ha indotto, non a caso, il Prefetto ad istituire la zona rossa intorno alla stazione e che desta sempre maggiore preoccupazione tra i cittadini. Anche i sindacati di polizia reclamano il tempestivo intervento delle istituzioni, denunciando le enormi difficoltà operative a cui sono soggetti gli agenti per via degli organici ridotti, una carenza destinata tra l'altro a peggiorare".

"Una buona soluzione - osserva Blasioli - sarebbe l'attivazione del turno notturno per gli agenti di polizia locale, anche perché Pescara rappresenta una delle pochissime città di medie dimensioni a non contemplarlo, ma è evidente come per rimodulare le turnazioni occorrano prima nuovi rinforzi. La risposta del sindaco Masci però è stata netta: non ci sarà alcun potenziamento in quanto, a suo avviso, il controllo del rispetto dell'ordine pubblico rientra tra le prerogative delle forze di polizia statali".

Se "il Comune può e deve fare la sua parte", secondo il Pd "per un più consistente ampliamento dell'organico occorre esercitare un pressing a tutti i livelli istituzionali sul Ministero dell'Interno, affinché il livello della Questura di Pescara, declassato al livello B dal decreto del 28 giugno 2022 del Capo della Polizia, venga riportato al livello A". In questa direzione va la risoluzione presentata da Blasioli e approvata in Quinta Commissione due settimane fa.